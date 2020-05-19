Dünyanın en büyük proje yarışmasında Türkiye'yi bu yıl da Kartal Anadolu İHL temsil edecek

Dünyanın en büyük araştırma proje yarışması olan REGENERON-ISEF’te (International Science and Engineering Fair - Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması) bu yıl ülkemizi Kimya alanında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Sertaç Çeküç temsil ediyor.

Üniversite öncesi eğitimde dünyanın en büyük uluslararası proje yarışması olarak öne çıkan ISEF, her yıl ABD’nin farklı eyaletlerinde düzenlenen etkinlikler ile 80’in üzerinde ülkeden binlerce öğrenci bir araya getiriyor. Bu yıl Kaliforniya eyaletinde yapılması planlanan etkinlik, küresel koronavirüs salgını sebebiyle sanal ortama taşındı.

Virtual Regeneron ISEF 2020 olarak yeni bir planlamaya gidilen organizasyonda öğrenciler yarışmayacak ancak bu büyük etkinlikte yer alarak özel bir deneyim yaşama şansı elde edecek. Öğrenciler, 18-22 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek programda dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler tarafından yapılan yenilikçi araştırmaları öğrenme fırsatı bulacak.

1255 finalistin yer alacağı etkinlikte biyokimyadan çevre mühendisliğine, fizikten robotik ve akıllı makinelere kadar 21 proje kategorisinde 1030 proje yer alacak. 55 farklı ülkeden katılımın gerçekleştirileceği etkinlikte Nobel ödülü almış bilim insanları ile toplantılara katılma şansı olan öğrenciler 5 gün boyunca özel konuşmacılarla buluşmanın yanı sıra Mars’ta sanal bir yürüyüşe çıkmak, müze sergilerinde gezinmek, Büyük Bariyer Resifi’ne dalmak, zorlu STEM oyunları oynamak ve dünyadaki canlı hayvan akışlarını izlemek gibi deneyimleri yaşayabilecek.

“Atık plastiklerin 3D yazıcılarda filament olarak kullanılması üzerine çalıştım”

Projesi ile ilgili bilgi veren Mehmet Sertaç Çeküç, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 2019 yılında zorlu eleme süreçlerinin ardından Kimya kategorisinde Türkiye 1.’si olarak ISEF’e gitme hakkı elde ettiğini anlattı.

Mehmet Sertaç Çeküç sözlerine şöyle devam etti:

“Yarışmanın sanal platforma taşınacağı nisan ayında açıklandı. Ben geçtiğimiz yıl temmuz ayında hazırlıklara başlamıştım ve ülkemi temsil edeceğim için çok özel bir çalışma planıyla hareket etmiştim. Sanal ortamda da olsa böylesine büyük bir platformda ülkemi temsil edeceğim için çok mutluyum. Projemde atık plastiklerin değerlendirilerek günümüzde çok yaygın olarak kullanılan üç boyutlu yazıcılarda filament olarak kullanılması üzerine çalıştım ve çok güzel sonuçlar aldım. Geldiğim noktada hem plastik atıkların üç boyutlu yazıcı teknolojisinde kullanılabilmesine olanak sağlayan bir yöntem geliştirmiş oldum hem de ortaya çıkan ürünün uzay teknolojisi ve güneş panelleri gibi farklı alanlarda kullanılabileceğini keşfettim. Bu alanlarda çalışmalarıma devam ediyorum.”

“Hedeflerimiz bizleri motive ediyor”

Proje Danışmanı Ersin Ertürk, yarışma süreçlerinin heyecan verici olduğunu, özellikle öğrenciler için büyük bir kazanım sağladığını belirtti. Ersin Ertürk şunları kaydetti:

“Proje hazırlama sürecinin çok yönlü eğitim ortamı sunduğuna inanıyorum. Süreç zorlu olduğu kadar öğrencilerin kişisel gelişimlerine büyük katkılar sağlıyor. Bizler öğrencilerimizi bu öğrenme sürecinin içinde yer alması için teşvik ediyoruz. Proje çalışma süreçleri çok keyif verici ve öğretici. Elbette zaman zaman zorluklarla karşılaşıyoruz ve yorulduğumuz zamanlar oluyor ancak hedeflerimiz bizleri motive ediyor. Özellikle uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etme gururu çok özel bir yere sahip.”

“Gelecek yıllar için tüm imkânlarımızla çalışmalara devam ediyoruz”

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, ISEF gibi büyük bir organizasyonun içinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen ISEF 2019 yarışmasında da öğrencimiz Musa Sadık Ünal yer almış ve Robotik alanında dünya 4.’sü olmuştu.”

Üst üste iki yıl bu yarışmaya katılma başarısı elde ettiği için öğrencilerini kutlayan Tekçam, “Gelecek senelerde de dünya ölçeğinde çalışmalar ortaya koymak için tüm imkânlarımızla çalışmalara devam ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.