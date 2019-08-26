DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri için son gün ne zaman?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. DGS tercihleri belirlenen süreler içerisinde DGS tercih kılavuzuna göre yapılıyor.Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekiyor. Tercihler 21 Ağustos tarihinde başlamıştı. DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercih işlemleri 21 Ağustos tarihinde başlamıştı. 28 Ağustos tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki dönemlere bakıldığında 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİH ROBOTU VAR MI?

DGS tercih robotu bulunmuyor. Bazı üniversitelerin kendi sayfalarında DGS tercih robotu yer alıyor. 2019 DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılıyor. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmamanız gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2019-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.