DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2019 sorgulama

Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 aday bugün DGS için ter döktü. DGS, ÖSYM tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 336 bin 573 adayın katıldığı DGS saat 10.15'te start aldı ve adaylara 150 dakika süre verildi. DGS'de 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. DGS'nin sona ermesi ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. DGS sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da duyurulacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

1. Sınava, atandığı salonda girmesi,



2. Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



3. Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



4. Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,



5. Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,



6. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



7. Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,



8. Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,



9. Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,



10. Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.