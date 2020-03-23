DGS ne zaman yapılacak? 2020 DGS ertelenecek mi?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM güncel sınav takvimini kamuoyuna duyurdu. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor. Birçok sınavın ertelenmesi üzerine ise DGS’ye girecek olan adaylar 2020 DGS’nin ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı. DGS 2020 tarihinin detayları haberimizde…

DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin belirlediği tarihe göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020’de yapılacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.

DGS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM sınav takvimini güncelledi. Yeni sınav takvimine göre DGS tarihi için henüz bir değişiklik söz konusu değil. İlerleyen günlerde sınav tarihinde bir güncelleme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler haberimiz içerisine eklenecektir.