DGS sınavları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav 2000 yılından beri düzenlenmektedir. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan ya da okuyan kişiler lisans eğitime geçiş yapmak için DGS sınavına girmek zorundadır. Peki, DGS ne zaman, hangi tarihte? DGS 2020 başvuruları belli oldu mu? Salgın sonrası ertelenen sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgi haberimizde

DGS 2020 BAŞVURULARI BELLİ OLDU MU?

Koronavirüs salgını nedeni ile ÖSYM sınav takvimini tekrardan güncelledi. 9-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 2020-DGS için belirlenen geç başvuru günü ise 3 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

DGS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Salgın nedeniyle ertlenen sınav tarihşleri ÖSYM tarafından tekrardan belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 9 Ağustos 2020' de yapılacak. Sınav sonuçlarının ise 9 Eylül 2020'de açıklanması bekleniyor.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.