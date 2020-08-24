24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:41 | Son Güncelleme:
DGS için bekleyiş sürüyor
İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavına katılan adaylar sonuçları bekliyor.
DGS sonuçları heyecanla bekleniyor.
DGS NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.