DGS için bekleyiş sürüyor

DGS sonuçları heyecanla bekleniyor.

DGS NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.