DGS ertelendi mi? DGS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi

DGS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. DGS ertelendi mi? Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler arasında merkezi sınavların ertelenmesi de yer alıyor. Başvuruları 13 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri aralığında alınacak olan Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

DGS ERTELENDİ Mİ?

DGS'nin ertelendiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin belirlediği tarihe göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020’de yapılacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.

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DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav başvuruları mayıs ayı içerisinde alınacak. 13 Mayıs'ta başlayan başvurular 21 Mayıs'a kadar devam edecek.

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

YKS oturumları 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 3 Mayıs'ta yapılacak.

4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a ertelendi.

18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'ta yapılacak.

19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'ta olacak.

26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e alındı.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.