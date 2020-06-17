DGS başvuruları saat kaça kadar yapılır? DGS 2020 başvurusu nereden, nasıl yapılır?

DGS başvuruları için bugün son gün! Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olan adaylar 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak için çalışıyorlar. Koronavirüs salgını dolayısıyla 9 Ağustos'a ertelenen DGS 2020 için başvurular ise 9 Haziran itibariyle başlamıştı. DGS başvuruları belirli bir saate kadar tamamlanması gerekiyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

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DGS BAŞVURULARI SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

DGS’ye bu yıl girecek olan adaylar için başvuru tarihleri 9-17 Haziran olarak belirlenmişti. Sınav başvurularını 17 Haziran 2020 yani bugün saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Sınav ücreti ödemeleri için ise son tarih 18 Haziran 2020 saat 23.59 olarak duyuruldu.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS’ye başvurmak için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden -geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunması koşulu ile- başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi; herhangi bir başvuru merkezi aracılığıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. DGS 2020 sınav ücreti ise 130 TL’dir.

DGS paraları hangi bankalardan yatırılıyor? DGS başvuru tarihi 2020 son gün ne zaman?

Bankaların şubelerinden ödeme yapılabileceği gibi online sistem üzerinden de sınav ücretini yatırabilirsiniz. DGS başvuruları için sınav ücretlerinin yatırılacağı banka bilgisine ise haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS 2020 NASIL YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olanlar sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testini çözecekler. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve soruları cevaplamak için adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınavda uygulanacak olan test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

2020-DGS sonuçları yalnızca 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede kullanılabiliyor.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde bulundurularak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.