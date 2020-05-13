ÖSYM güncel takvimi! DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2020 sınav tarihleri belli oldu mu?

DGS başvuruları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Her yıl düzenlenen sınavlarda binlerce kişi ter döküyor. Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sebebiyle ÖSYM birçok sınavda değişikliğe gitti. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS 2020 sınav tarihleri belli oldu mu? Üniversite öğrenimlerini 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen kişiler için ÖSYM güncel takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunları DGS sınavına giriyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor. Güncellenen ÖSYM sınav takvimine göre 9 Ağustos'ta yapılacak olan sınavın başvuruları henüz belli olmadı. DGS başvuruları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle ÖSYM’nin gerçekleştirdiği birçok sınavın tarihinde değişiklik yapıldı. Tarihi değiştirilen sınavlardan biri ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oldu. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz.

Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.