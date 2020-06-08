DGS ücreti ne kadar? DGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi 2020 nedir?

DGS sınavı başvuruları için bekleyiş sürüyor. DGS başvuru tarihleri merak ediliyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen adaylar DGS sınavına katılabiliyor. Sınava başvurular elektronik ortamda alınıyor. Adayların merakla araştırdığı "DGS başvuruları ne zaman ve ücret ne kadar?" sorularının yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuruları 9 Haziran 2020 tarihinde başlıyor, 17 Haziran 2020 saat 23:59'da sona eriyor.

DGS ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DGS ücreti henüz açıklanmadı. DGS başvuru ücreti bilgisi DGS kılavuzu kapsamında yer alacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 120 TL olarak belirlenmişti. DGS geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak ödendi.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncel takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.