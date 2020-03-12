DGS başvuruları ne zaman? 2020 DGS başvuruları nereden yapılacak?

2020 DGS başvuru nereden yapılacağı milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişiler sınav başvuruları hakkında bilgi almak istiyor. 5 Temmuz Pazar günü yapılacak olan sınav sayısal ve sözel bölümden oluşacak. DGS başvuruları ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan DGS hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Diğer detaylar ise ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayımlaması ile birlikte cevap bulacak.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranacak. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.