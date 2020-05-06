DGS başvuru tarihleri belli oldu mu? DGS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM güncel takvimi!

DGS başvuruları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı 2 yıllık bölümleri 4 yıllığa tamamlamak isteyenlere düzenleniyor. Peki, DGS başvuru tarihleri belli oldu mu? DGS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM güncellenmiş ve ertelenmiş sınavları resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. İşte DGS sınav tarihleri 2020...

DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi güncellenmiş ve ertelenmiş sınavlarını resmi web sitesinden duyurdu. Buna göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS)9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen ön lisans mezunları DGS sınavına giriyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor. Güncellenen yeni tarihe göre 9 Ağustos'da yapılacak olacak sınavın başvuruları henüz belli olmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.