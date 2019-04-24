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DGS başvuru tarihleri belli oldu

DGS başvuru tarihleri belli oldu

Her yıl binlerce adayın girdiği DGS’nin başvuru tarihi merak ediliyor. Ön lisans mezunu adayların girebildiği DGS, her yıl ÖSYM tarafından düzenlenmektedir.

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Her yıl binlerce adayın girdiği DGS’nin başvuru tarihi merak ediliyor. Ön lisans mezunu adayların girebildiği DGS, her yıl ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. 2 yıllık mezun olan adaylar DGS ile 4 yıllık bölümlere girebilmektedir. 

2019 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM başkanlığı 2019 yılı için sınav takvimini açıkladı. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019 DGS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Buna göre 2019 DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 olarak belirlendi. 2019 DGS 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

 

 

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