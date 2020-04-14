DGS 2020 ne zaman, ertelendi mi? ÖSYM DGS başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 Dikey Geçiş Sınavı için başvuru tarihleri bekleniyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen önlisans mezunları DGS sınavı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ÖSYM sınav takvimi güncellenmiş ve ertelenen sınavlar arasında DGS sınavı da yer almıştı. DGS sınavına girmek isteyenler sınav ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde..

DGS 2020 NE ZAMAN?

Temmuz ayında yapılması planlanan DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor.

Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesinden sınav tarihinin yaklaşık bir hafta öncesinden başlamak üzere edinebiliyorlar. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunuyor.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

ÖSYM DGS başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. DGS başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.