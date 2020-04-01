DGS 2020 ertelendi! DGS ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte detaylar…

ÖSYM tarafından birçok sınavın ertelenmesi üzerine DGS’ye girecek olan adaylar 2020 DGS’nin ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor. DGS 2020 ne zaman yapılacak? sorusunun detaylarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor.

ÖSYM’nin yeni belirlediği tarihe göre ise DGS bu yıl 9 Ağustos 2020’de yapılacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.

DGS 2020 ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM güncel sınav takvimine göre DGS’yi erteleme kararı aldı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 9 Ağustos'ta yapılacak. DGS sınav başvuru tarihi ise henüz belli değil. DGS sınav başvuru tarihleri açıklandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesinden sınav tarihinin yaklaşık bir hafta öncesinden başlamak üzere edinebiliyorlar. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunuyor.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!