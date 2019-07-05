DGS 2019 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçlarının açıklanma tarihi belli mi?
ÖSYM tarafından 30 Haziran’da gerçekleştirilen DGS 2019 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılan öğrencilerin merak konusu. Dikey Geçiş Sınavı ile fakültelere geçiş imkanından yararlanmak isteyen adayların katıldığı bu sınava ilişkin sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açılacak. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS 2019 sonuçlarını açıkladı mı?
DGS sonuçlarının açıklanma tarihi adaylar tarafından araştırılıyor. DGS 2019 sonuçlarının açıklanacağı tarihinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından takvimde yayınlanmasıyla birlikte öğrenciler geri sayıma başladı. “DGS sonuçlarının açıklanma tarihi” ve “DGS 2019 sonuçları açıklandı mı?” sorusunun cevabı haberimizin detaylarında.
DGS 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DGS sonucu önümüzdeki ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar elde ettikleri sınav sonuçlarına göre göre dikey geçiş hakkını kullanabilecek. DGS sonuçları ise ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 25 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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DGS TERCİH DÖNEMİ NE BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.