2020-2021 yılı yeni eğitim öğretim dönemi, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açıldı. Uzaktan eğitim 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. 21 Eylül'de ise şartların uygun olması halinde seyreltilmiş ve kademeli yüz yüze eğitim başlayacak. Bu tarihe kadar uzaktan eğitim görecek öğrencilere ders kitaplarının ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, ders kitapları ne zaman verilecek? Çalışma kitapları ne zaman dağıtılacak?

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk, ders kitaplarının basım işlemlerinin 2 ay öncesinde bittiğini ve okullara dağıtım işlerinin de tamamlandığını açıkladı. Ders kitapları yüz yüze eğitimin başladığı tarihte öğrencilere teslim edilecek.

ÇALIŞMA KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek." dedi. Çalışma kitapları da aynı şekilde önümüzdeki haftalarda yüz yüze eğitimin başlaması halinde öğrencilerin eline somut olarak teslim edilecek.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yeni eğitim öğretim yılı) Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık."

"(Uzaktan eğitim çalışmaları) Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz."

"İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek."

"5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz."