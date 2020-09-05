Bursluluk sınavı 2020 saat kaçta bitecek, kaç dakika? Bursluluk sınavı kaç soru?

İlköğretim 5. sınıf ile lise 11. sınıfa kadar olan öğrencilerin girdiği Bursluluk sınavı bugün saat 10:00 itibari ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, dünya da etkili olan salgın sebebiyle adayların yalnızca 1. dönem konularından sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınav boyunca çocuklarını bekleyecek olan veliler, Bursluluk sınavı 2020 saat kaçta bitecek, kaç dakika? gibi soruların cevaplarına ulaşmak istiyor.

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan Bursluluk sınavı, bugün sabah saat 10:00'da başlayacak ve 12:00'de sona erecek. Yani sınav toplamda 2 saat sürecek.

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU?

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.

İOKBS SINAV KONULARI NELERDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İOKBS'ye girecek öğrencilerin bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."