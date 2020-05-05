Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu? Bursluluk sınavı 2020!

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu? soruları öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen konular arasında yerini korumaya devam ediyor .Milli Eğitim Bakanlığı tarafında her yıl yapılan sınavda adaylar istenilen puan aldığı ve şartları sağladığı taktirde devlet burs ya da yatılı eğitim imkanı sağlıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk sınavı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB bünyesinde gerçekleşen sınavda aday öğrenciler şartları tutuyorsa belirlenen puanları aldıklar taktirde devlet tarafından verilen burs ya da yatılı eğitim kazanıyor. MEB'in açıkladığı yeni sınav takviminde bu sene Bursluluk sınavı 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavda hangi konulardan sorumlu olacağını da açıkladı.

BURSLULUK SINAV KONULARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi

BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.