Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı 2020 hangi tarihte yapılacak? MEB açıkladı!

Bursluluk sınavı hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bursluluk sınavı 2020 hangi tarihte yapılacak?sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavın başvuru tarihleri 5-24 Şubat tarihlerinde E-okul üzerinden yapılmıştı. Bursluluk sınavı ne zaman? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bu sene Bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nca 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavda hangi konulardan sorumlu olacağını da açıkladı.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.