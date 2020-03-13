Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 Bursluluk sınavı soruları nasıl olacak?

"Bursluluk sınavı soruları nasıl olacak?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. 5-17 Şubat arasında yapılan başvurulardan sonra gözler sınavın yapılacağı tarihte. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan sınav için merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5-24 Şubat tarihlerinde başvurular E-okul üzerinden yapılmıştı. MEB yayınladığı takvimde sınav tarihini 25 Nisan 2020 olarak belirledi. Sınav saat 10:00’da başlayacak.

BURSLULUK SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Bursluluk sınavında öğrencilere sınıfların göre sorular sorulacak. 5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri soruları sorulacak.

8. Sınıf ve hazırlık sınıfı (8. Sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Anlak Bilgisi) soruları çözülecek.

Belirtilen süre zarfında 9, 10, 11’nci sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji), Sosyal Bilimleri (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorularını yanıtlamaya çalışacak.

GEÇEN YIL SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır