Bursluluk sınavı giriş belgeleri yayınladı mı? Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı başvuruları geçtiğimiz hafta sona ermişti. Öğrenciler ve veliler başvuruların ardından sınav giriş belgelerinin yayınlandı mı? sorusunu soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrenciler için bursluluk sınav tarihlerini yayınladı. Bursluluk sınavı 5'inci sınıf ile 11'inci sınıf arasında yapılıyor. Bazı şartları bulunan sınav hakkında detaylar haberde.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MEB’in İOKBS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, bursluluk sınavı giriş belgeleri 10 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5-24 Şubat tarihlerinde başvurular E-okul üzerinden yapılmıştı. MEB yayınladığı takvimde sına tarihini 25 Nisan 2020 olarak belirledi. Sınav saat 10:00’da başlayacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır