Bursluluk sınavı 2020 ne zaman, hangi gün? MEB İOKBS başvuru tarihleri belli mi?

Bursluluk sınavı 2020 ne zaman, hangi gün? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik bursluluk sınavı yapılıyor. 2020 bursluluk sınavı tarihleri de belli oldu. Başvuruların yapılmasının ardından öğrenciler sınava girecek. Bursluluk sınavı 2020 ne zaman, hangi gün? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından uygulanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) 2020 Yılı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL'yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.