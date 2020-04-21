Bursluluk sınavı 2020 hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? Bursluluk sınavı konuları nelerdir? sorularının yanıtını araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle sınavlar ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı düzenlediği sınavda yeterli puanı alan öğrencilere devlet tarafından burs imkanı sağlanıyor. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınav ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sebebiyle Bursluluk Sınavı ertelendi. MEB'in açıkladığı yeni sınav takviminde bu sene Bursluluk sınavı 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavda hangi konulardan sorumlu olacağını da açıkladı.

BURSLULUK SINAV KONULARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."