Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? Bursluluk sınav konuları nelerdir?

Bursluluk sınavı 2020 hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenci ve veliler arama motorlarında arama yapmaya başladı. Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? 25 Nisan'da yapılacak olan Bursluluk sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Yeni sınav tarihini MEB duyurdu. Peki, Bursluluk sınav konuları nelerdir? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle Bursluluk sınavı ertelendi. MEB'in açıkladığı yeni sınav takviminde bu sene Bursluluk sınavı 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavda hangi konulardan sorumlu olacağını da açıkladı.

BURSLULUK SINAV KONULARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.