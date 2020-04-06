Bursluluk sınavı 1. dönemden mi sorulacak? Bursluluk sınavı ne zaman? İşte Bursluluk sınavı (İOKBS) son dakika açıklaması
Bursluluk sınavı 1. dönemden mi sorulacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bursluluk sınavı (İOKBS) son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Bursluluk sınavı 1. dönemden mi sorulacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bursluluk sınavı (İOKBS) son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde yer alıyor.
SON DAKİKA BURSLULUK AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1.dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak" dedi.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınav tarihleri 25 Nisan'da yapılacaktı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle sınav 6 Haziran'a ertelendi.
BURSLULUK SINAVI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Velinin geliri, velinin eşinin geliri, ekstra gelirler, net yıllık gelir toplamı, yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı, velinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin isimleri, belgede bulunması gerekir.
Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekiyor.