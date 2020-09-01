Bursluluk giriş belgeleri nereden sorgulanır? MEB gov tr bursluluk sınavı ne zaman, konular neler?

Bursluluk sınavı öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılan bursluluk sınavı (İOKBS) için geri sayım sürüyor. MEB tarafından hazırlanan kılavuza göre, İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci ve velisi tarafından beklenen bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

2020 - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Giriş Bilgisi MEB'in http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/2020_DPY_GIRIS_YERI_dfty7645tydk/ sayfasından T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girilerek sorgulanabiliyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı (İOKBS), 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

MEB BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Bursluluk Sınavı konuları hakkından açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girecek olan öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredatlarından sorumlu olacağı belirtti.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler Bursluluk Sınavı'na katılabiliyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar." şeklinde konuştu.

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