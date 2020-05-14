BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama sayfası!

BİLSEM sınav sonuçları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Grup taramaları 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde öğrencilere tablet bilgisayarlarla yapılıyor. 22 Nisan'da açıklanması beklenen sınav sonuçları yeni tip koronavirüs salgının sonrası ertelenmişti. Konuyu yakından takip eden kişiler BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Nisan'da açıklanması planlanan BİLSEM sınav sonuçları küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs sebebiyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavların sonuçları hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Resmi kaynaklardan bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

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BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.

Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.