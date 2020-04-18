BİLSEM sınavları ertelendi mi? BİLSEM sınavları online olarak mı yapılacak?

BİLSEM sınavları online olarak mı yapılacak? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve velisi tarafından heyecanla bekleniyor. 4 Ocak tarihinde başlayan ve hafta sonları gerçekleşen BİLSEM grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılıyor. Corona virüs salgını nedeniyle birçok sınav ertelendi. Bu sebeple öğrenciler, BİLSEM sınavları ertelendi mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. BİLSEM sonuçları ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrenci seçim aşamalarında grup tarama testi 4 Ocak tarihinde başlamıştı. Hafta sonu gerçekleşen sınavların 19 Nisan tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Korona virüsü salgını nedeniyle birçok sınavın ertelenmesi ve okulların uzaktan eğitim sistemine geçişiyle birlikte BİLSEM sınavlarının akıbeti de merak ediliyor. BİLSEM hali hazırda dersleri online olarak yürütüyor. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirecek etkinlikler her dersin hocası tarafından online olarak yayınlanıyor. BİLSEM sınavlarına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

2020 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM 2020 grup tarama sonuçlarının 22 Nisan'da meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyordu. Fakat korona virüsü salgını nedeniyle online derslere geçiş sonrası BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLSEM grup taramalarına ilişkin Twitter hesabından en son yayınlanan duyuru ise şu şekilde oldu;

BİLSEM BİREYSEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.