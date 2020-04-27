Bilsem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Bilsem sonuçları nereden öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı!

Bilsem sınav sonuçları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Sınava girenler konuyu ilgiyle ve heyecanla takip etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavda aday gösterme işlemleri 5 Kasım ve 6 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, Bilsem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Bilsem sonuçları nereden öğrenilir? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilsem sınav sonuçları kovid-19 salgını nedeniyle henüz açıklanmadı. 22 Nisan'da açıklanması planlanan sınav için Milli Eğitim Bakanlığı, "22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır."

BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

"Ayrıca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren planlanan BİLSEM grup tarama uygulamaları (21-22 Mart, 28-29 Mart, 04-05 Nisan, 11-12 Nisan, 18-19 Nisan) ertelenmiş olup ilerleyen tarihlerde konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır." şeklinde açıklama yapıldı.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.