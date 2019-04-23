BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2019 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı

BİLSEM sınav sonuçları 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyordu. BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri için öğrenci alımı iki aşamada gerçekleştiriliyor. 19 Ocak ve 14 Nisan tarihleri arasında yapılan grup tarama testi sonuçları 19 Nisan’da erişime açıldı. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, 22-26 Nisan tarih aralığında http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Bireysel değerlendirme aşaması ise 13 Mayıs ve 2 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB son dakika açıklamasının ardından BİLSEM sınav sonuçları erişime açıldı.

Daha önce yapılan açıklamada, “2018-2019 BİLSEM tanılama sürecinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması sonuçları saat 15.00’te http://MEB.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden açıklanacaktır.” denilmişti.

BİLSEM SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

Sınav sonuçlarına meb.gov.tr ve orgm. meb. gov. tr üzerinden bakabilirsiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sınavları için randevular, 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde verilecek. Bireysel değerlendirmeler, 13 Mayıs-2 Ağustos tarih aralığında gerçekleştirilecek.

İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, 22-26 Nisan tarih aralığında http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.