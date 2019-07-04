BİLSEM mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman?

Öğrenciler BİLSEM mülakat sonuçları 2019’un açıklanma tarihini öğrenmek istiyor. BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları sorgulaması MEB’in resmi sitesinden yapılabiliyor. 22 Nisan tarihinde başlayan mülakatlar 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek. BİLSEM mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacağını merak edenler konu ile ilgili tüm gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilir..

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakatları 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Mülakat sınavlarının sonlanmasının ardından BİLSEM mülakat sonuçlarının ise 19 Temmuz'da MEB üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM MÜLAKATLARINA KAÇ KİŞİ ALINDI?

BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

SONUÇLARA İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.