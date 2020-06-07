Bakan Selçuk'tan son dakika LGS ve YKS açıklaması : YKS'ye maske ile mi girilecek, maske takmak zorunlu mu?

Bakan Selçuk son dakika YKS açıklaması yaptı. Sınava girecek olan adaylar coronavirüs salgını dolayısıyla kapalı alanlarda takılması zorunlu olan maske konusunda bilgi almak istiyorlardı. Bakan Selçuk kafalardaki YKS’ye maske ile mi girilecek? sorusunun yanıtını verdi. YKS’de maske takmak zorunlu mu? Konuya ilişkin açıklamalar haberimizin içerisinde yer alıyor.

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YKS’YE MASKE İLE Mİ GİRİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de yayınlanan 'Eğitim Editörü' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sınavlarda maske kullanımı ve mesafeli oturum düzenine ilişkin soru üzerine Selçuk, merkezde bir karar almadıklarını, muhakkak işin uzmanlarına danıştıklarını, Bilim Kurulu'ndan öneri aldıklarını söyledi.

Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehbere uygun düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi;

"Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. Belirli sıkıntılar olabilir. O yüzden ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız maskeden rahatsız olmuyor ama bazıları da 'Maske ile başarılı olamam' diyor. Bilim Kurulundan 'Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir."

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Bakan Selçuk, sınavlara girecek öğrencilere neler önerdiğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi;

"Sınav sadece belirli bir bilgiye sahip olmak değil. Sınav, odaklanma derecesinin yanında sabırlı azimli ve dayanıklı olmakla da ilgili. Bu nedenle iyi psikolojik ve yüksek motivasyona sahip, öz yönetimi güçlü çocuklar bu süreçte daha başarılı oluyorlar. Aşırı kaygı yaşandığında. Bilinen konular da unutuluyor. Aşırı kaygı varsa ya da kaygı hiç yoksa bir problem vardır. Orta düzeydeki bir kaygının normal olduğunu çocuklarımız ve velilerimiz bilmeli."

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Hiçbir eğitim eğitim-öğretim yılında bu seneki kadar kaynak sunulmadığını ve destek verilmediğini vurgulayan Bakan Selçuk, "İlk kez bu kadar çok kaynak ve soru veriyoruz. Bu anlamda EBA TV'nin, EBA İnternet'in desteği var. Hepsi bu sene verilen destekler. Yani bu sene öğrencilerin şanslı olduğu bir sene" diye konuştu.