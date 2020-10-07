Bakan Selçuk'tan "köy okulları" paylaşımı: Tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının, öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerin tercihine bağlı olarak açık kalacağını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı.

Ziya Selçuk, "Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir." ifadelerini kullandı.