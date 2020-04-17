Özel okul ücretleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Özel okul ücretleri iade edilecek mi?

Özel okul ücretleri iade edilecek mi? sorusunun yanıtı milyonlarca veli tarafından gündem konusu oldu. Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de tüm okullarda eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Veliler ise özel okul ücretleri bu süreçte de devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, gönderdiği yazıyla özel okul ücretleri ile ilgili kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Detaylar haberimizde…

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden Ankara Valiliği'ne yüz yüze eğitim süreci yeniden başladığında özel okulların ve özel kursların telafi eğitimi yapacağı, yapmayacak olanların ise eğitim ücretlerini velilere iade etmesi gerektiğini bildiren bir yazı gönderdi. Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Özel okullarda kayıtlı bulunan öğrencilerin okul taksitleri ve diğer özel öğretim kurumlarındaki kursiyer/öğrencilerin eğitim ücretleri ödenmeye devam edilip edilmeyeceği hususlarıyla ilgili olarak; kurucu ve veli/kursiyer arasında anlaşmaya varılarak düzenlenen sözleşmeler, usulüne uygun olarak düzenlenip imza edilmişlerse resmi nitelikli hukuki değeri olan belge niteliğinde olup karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi hukuken zorunluluk arz etmektedir. Çeşitli olağanüstü sebeplerle verilemeyen hizmetlerin ileri bir tarihte telafisinin yapılması, telafisinin yapılamayacak olması halinde ise ilgi (b) yönetmeliğin 56'ncı, ilgili (c) yönetmeliğin 20'nci maddeleri gereği ücret iadesi yapılması gerektiği değerlendirilmektedir."