AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul AUZEF vize sonuçları 2019 sorgulama sayfası..

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren öğrenciler tarafından yoğun olarak aranıyor. Geçtiğimiz haftasonu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri ara sınavlara girdiler. Sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. AUZEF sınav sonuçları resmi internet sitesinden öğrenci girişi yaparak öğrenebilecek.AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.

Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV SORULARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.