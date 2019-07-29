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  3. AUZEF sınav giriş belgesi yayında! İstanbul AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama

AUZEF sınav giriş belgesi yayında! İstanbul AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama

AUZEF sınav giriş belgesi yayında! İstanbul AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama

AUZEF sınav giriş belgesi erişime açıldı. AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 3-4 Ağustos tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan adayların yanlarında bulundurmaları gereken belgeler arasında sınav giriş belgesi de bulunuyor. Sınav giriş belgeleri AKSİS sistemi üzerinden alınabiliyor.

AUZEF sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.  AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi telafi sınavları 3 Ağustos ve 4 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. AUZEF giriş yerleri son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANI MI?

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi(Bütünleme) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile (link: https://sinav.istanbul.edu.tr/) sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

AUZEF NEDİR?

AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

2017-2018 güz dönemi Ara sınav, Bitirme ve Telafi sınavları Türkiye genelinde belirlenen Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Açık öğretim programına kayıtlı öğrenciler sınava gireceği haftada bulunan bütün sınav merkezlerin tercih edebilir. Aşağıda belirtilen uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin (ADANA, ANTALYA, ANKARA, DİYABAKIR, İSTANBUL(AVRUPA), İSTANBUL(ANADOLU), İZMİR, SAMSUN, VAN) olmak üzere 9 Sınav merkezi içerisinden tercih yapabileceklerdir.

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