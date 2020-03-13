AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? Bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılıyor?

AUZEF kayıt yenileme tarihi bugün adaylar tarafından en çok merak edilen konulara arasında yerini almaya devam ediyor. İstanbul Üniversitesi bünyesinden yapılan işlemler geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılıyor? Adaylar kayıt işlemlerini internet üzerinden yapabilecek. AUZEF kayıt yenileme tarihi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

9 Mart’ta başlayan AUZEF kayıt yenileme işlemleri 13 Mart Cuma günü son buluyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.



AUZEF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIYOR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödemeniz yeterlidir. Ödeme yaptıktan sonra ders seçimi işleminiz fakültemiz tarafından yapılacaktır. Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne tıklayınız. Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Ödemenizi HalkBank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

NOT: NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.

NOT: Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 10. Maddesi 3. Bendi gereği bir yükseköğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan veya alttan dersi kalan öğrencilerin harçlarına 35,5 TL yansıtılır.