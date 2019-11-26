ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava girenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi sınavları 16-17 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından sorular ve cevaplar yayınlandı. ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. Sınavın değerlendirmesinin tamamlamasının ardından internet üzerinden görüntülenebilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler haberimizde..

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak. Geçen yıl 15 gün içerisinde sonuçlar açıklanmıştı.

BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA SINAVLARIN KATKISI NE KADAR?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020

