ATA AÖF vize sınav sonuçları yakından takip ediliyor. Vize sınavları, salgın sebebiyle çevrim içi ortamda düzenlendi. 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri arasında yapılan sınavlarda her bir ders için 20 soru soruldu. Geçen günlerde gerçekleşen sınavların soru cevap anahtarı da yayınlanmıştı. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

ATA AÖF vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi kaynaklardan açıklama geldiği taktirde haberimize eklenecektir.

VİZE SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Online vize soruları ve cevap anahtarı LMS'de açıklandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.’ denildi.

VİZE SORU CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Alınan son kararla ATA AÖF ders geçme notu alt sınırı 2020-2021 yılı itibariyle 30'dan 35'e çıkarılmıştır.