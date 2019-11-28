ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı..

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) 16-17 Kasım'da vize sınavları yapıldı. Sınav sorularına itiraz 20 Kasım 2019'a kadar öğrenciler tarafından Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurularak iletildi. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler içim ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı..

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak. Geçen yıl 15 gün içerisinde sonuçlar açıklanmıştı.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yaptıktan sonra, 'Öğrenim' kategorisi içerisinde yer alan 'Sınavlar' bölümünden sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA SINAVLARIN KATKISI NE KADAR?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020