ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF final sınav giriş yerleri sorgulama..

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF final sınavları 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde 94 ayrı sınav merkezinde yapılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ise OBS otomasyon sisteminden temin edebiliyor. ATA AÖF final sınav giriş yerleri sorgulama sayfası haberimizde..

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 94 sınav merkezinde yapılacaktır.

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aşağıda belirtilen belgeler “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine kullanılabilir:

-T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

-Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

-Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

-Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

-Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

-T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.

Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler.