ATA AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

ATA AÖF final sınavları online mı olacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ATA AÖF vize sınavları online olarak yapılmıştı. Bahar dönemi final sınavlarının da online mı yapılıp yapılmayacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan geldi. İşte merak edilenler..

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

ATA AÖF final sınavları öğrencilerin talepleri doğrultusunda online olarak yapılacak. Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Senin Kararın Oldu! Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın 11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı doğrultusunda bu dönem yapılacak olan sınavlar ve akademik takvimle ilgili karar vermek için senato toplantısını yaptık. Buna göre üniversitemiz bünyesinde yürütülen örgün ve uzaktan eğitim programları ile pedagojik formasyon programlarında yer alan dersler için bahar yarı yılındaki tüm sınavların (final, bütünleme ve tek ders) online olarak yapılmasına karar verilmiştir.

ONINE VİZE SINAVLARI

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılması gereken ancak Covid-19 salgını (pandemi) nedeni ile ertelenen bahar yarıyılı ara (vize) sınavının, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile pandemi planı çerçevesinde yapılan istişareler neticesinde, online olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

Online vize sınavı 04-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz tarafından en kısa süre içerisinde duyurulacaktır.

Öğrencilerin vize sınavlarına LMS üzerinden erişilebilen online deneme sınavı modülünü kullanarak hazırlık yapmaları önem arz etmektedir.

Online deneme sınavlarına https://lms3.ataaof.edu.tr/Account/LoginBefore adresinden erişebilirsiniz.