ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklanma tarihi

ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Toplamda en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilerin girebildiği ATA AÖF 3 ders sınavında başarılı olan kişiler mezun olmaya hak kazanıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan ATA AÖF bütünleme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Atatürk Üniversitesi’nden resmi bir açıklama yapıldığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Mezuniyet Üç Ders Sınavı Uygulama Usul ve Esasları Mezuniyet Üç Ders Sınavı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fakülte Kurulunun belirlemiş olduğu aşağıda verilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi/ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir (final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları çerçevesinde, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.

Halen cezaevinde olup Mezuniyet Üç Ders Sınavına girme hakkı olan öğrencilerin sınavı, bu sınavın yapılacağı 15 sınav merkezindeki cezaevlerinden birinde yapılır.

Sınav merkezi tercih sayfası sadece Mezuniyet Üç Ders Sınavına giriş hakkı olan öğrenciler için aktif olacaktır. Mezuniyet Üç Ders Sınavı için sınava giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) alınabilecektir.