Arabuluculuk sınavı saat kaçta, kaç dakika? Arabuluculuk sınav girişi belgesi sorgulama ekranı..

Arabuluculuk sınavı saat kaçta, kaç dakika? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından 5 bin personelin alımı yapılıyor. 2019 arabuluculuk sınavı için geri sayım başladı. Sınava gireceklerin sınav hizmetlerine ilişkin bilgileri üniversitenin internet adresi üzerinden 18 Kasım 2019 -24 Kasım 2019 tarihleri arasında adayların erişimine açıldı. Arabuluculuk sınavı saat kaçta, kaç dakika? sorusunun yanıtı ve arabuluculuk sınav girişi belgesi sorgulama ekranı sizlerle..

ARABULUCULUK SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Arabuluculuk sınavı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

ARABULUCULUK SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav; çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, toplam 100 sorudan oluşacak. Cevap kâğıtları Üniversite tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sonuca etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacak.

Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacak.