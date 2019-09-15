Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün? İşte ara tatil tarihleri

Ara tatil ne zaman? sorusu ara a motorunda yoğun olarak aranan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi ara tatil ve sömestr ile bilgiler yayınlandı. Okulun ilk ara tatil tarihlerini merak eden öğrenciler ve veliler internette araştırma yapıyor. Bu yıl uygulamaya koyulan ara tatil dönemleri merak konusu oldu. Ara tatil ne zaman? sorusunun yanıtı ve 2019 2020 eğitim öğretimt takvimi haberimizde..

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE ORYANTASYON

Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak.

Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkan tanınacak.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

