Ara tatil ne zaman başlıyor? 2020 yılında 2. ara tatil tarihi nisan ayının kaçında?

İkinci ara tatil için araştırmalar başladı. Ara tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. Bu yıl ilk defa yapılan ara tatillerin ilki kasım ayında yapıldı. Yarıyıl tatilinin ardından 3 Şubat’ta başlayacak eğitim öğretim yılında nisan ayında ara tatil yapılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

BAKAN SELÇUK’TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var. Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma gününden itibaren yaz tatili başlayacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Selçuk, okullarda yaz tatili ve ara tatil sürelerine ilişkin planlamanın aynen devam edeceğini belirtti.

Okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur." ifadelerini kullandı.