Ara tatil ne zaman? 2020 okullar ne zaman kapanıyor?

2020 ara tatil tarihleri merak ediliyor. Ara tatil ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 günlük sömestr tatili sonrası 3 Şubat'ta okula başladılar. Öğrenciler şimdi de gözlerini ara tatile çevirdiler. Bu sene yeni başlayan ara tatil uygulamasında ilk dönem Kasım'da bir haftalık tatillerine çıktılar. İkinci dönemde ara tatilin hangi tarihler arasında olacağı bilgisi haberimizde yer alıyor..

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

BAKAN SELÇUK’TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var.

Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma gününden itibaren yaz tatili başlayacak.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.