AÖL soru ve cevap anahtarı 2019 yayınlandı mı? arama motorunda araştırılıyor. AÖL sınavları, 2019 yılında 6 Temmuz ve 7 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştiriliyor. Sınav giriş yerini öğrenmek isteyenler öğrenci numarası ve şifresi ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklaması gerekiyor. Sınava giren öğrenciler AÖL soru ve cevap anahtarı 2019 yayınlandı mı? AÖL 3.dönem soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? diye merak ediyor. İşte yanıtı..

AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI 2019 YAYINLANDI MI?

AÖL 2019 3. dönem soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. 2. dönem açık lise soru ve cevap anahtarı sınavın üzerinden 9-10 gün geçtikten sonra açıklanmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda AÖL 3. dönem cevap anahtarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.Yayınlandığında sitemizde yer alacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından (http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL SINAVINDA DİİKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi.