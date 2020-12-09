AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖL açık lise sınav tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde AÖL açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı verildiğini duyurmuştu. Söz konusu MEB yetkililerinden alınan bilgiye doğrultusunda geçtiğimiz hafta sonu için planan açık öğretim kurumları sınavı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından 2020 AÖL 1. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu.



ERTELEME KARARI ALINMIŞTI

AÖL geçtiğimiz hafta sonu 5 ve 6 Aralık'ta yapılması bekleniyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelediğini duyurmuştu.



Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu için planlanmış sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü için planlanan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

AÖL SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.